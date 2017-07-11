Опрос: свыше 60% россиян не получают доплату за сверхурочную работу

Роструд провел опрос по поводу переработки россиян. Оказалось, что более 60% сотрудников не получают компенсацию за задержки на работе. 40% готовы перерабатывать за двойную плату.



Материальную компенсацию за сверхурочный труд получают лишь 11% россиян, 8% респондентов компенсируют переработку отгулами.



32% респондентов подтвердили, что постоянно задерживаются на работе, 30% — редко (один-два раза в месяц), 28% — часто (один-два раза в неделю). И только 10% опрошенных никогда не задерживались на работе.



Согласно ст. 152 Трудового кодекса, оплата сверхурочной работы за первые два часа переработки должна оплачиваться в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.



