Силовики ищут сбежавшего Мальцева в его подмосковном доме

Сегодня в подмосковном доме националиста Вячеслава Мальцева проходят обыски. Сам он недавно покинул Россию, узнав, что его собираются арестовать. В настоящий момент его местонахождение не известно.

"В доме Вячеслава Мальцева в Лохино идет обыск, по словам очевидцев, силовики ищут самого политика, который недавно был вынужден покинуть Россию после возбуждения уголовного дела по обвинению в создании экстремистского сообщества", - рассказал ТАСС пресс-секретарь "Партии националистов" Денис Романов.

Мальцев был задержан на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Его задержали на несанкционированной акции в Москве 12 июня.

Через несколько дней соратник Мальцева Юрий Горский сообщил о своем побеге из-под домашнего ареста в Литву.



