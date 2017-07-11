Росгвардия: сообщения об излишней жестокости не соответствуют правде
11 июля 2017, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Росгвардии решили ответить на обвинения в излишней жестокости.
Сотрудники ведомства, как сообщают официальные представители, всегда действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством. В Росгвардии подчеркнули, что негативные публикации инициируют организаторы различных провокационных акций, которые даже угрожают военным и их родственникам в интернете, передает РИА "Новости".
В ведомстве добавили, что в последнее время необоснованные обвинения в адрес войск Росгвардии возникают все чаще.