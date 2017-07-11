Росгвардия: сообщения об излишней жестокости не соответствуют правде

В Росгвардии решили ответить на обвинения в излишней жестокости.

Сотрудники ведомства, как сообщают официальные представители, всегда действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством. В Росгвардии подчеркнули, что негативные публикации инициируют организаторы различных провокационных акций, которые даже угрожают военным и их родственникам в интернете, передает РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что в последнее время необоснованные обвинения в адрес войск Росгвардии возникают все чаще.