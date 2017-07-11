В Биробиджане отремонтируют последнюю синагогу, открытую в СССР

В столице Еврейской автономной области на улице Маяковского начался ремонт деревянной синагоги, которая считается последней открытой при советской власти.

Как пишет издание "Город на Бире" со ссылкой на председателя еврейской религиозной общины «Бейт Тшува» Валерию Булкину, согласно системе оценки еврейских объектов архитектуры это здание является памятником общероссийского значения, входящим в восьмёрку наиболее ценных синагог в Российской Федерации, сохранившихся на сегодняшний день.

Внутри синагоги также имеются уникальные образцы еврейского народного искусства - два арон а-кодеша (шкафы, где хранятся свитки Торы) и амуд (пюпитр, с которого совершает молитву хазан).

В настоящее время в общине, члены которой посещают эту синагогу, состоит около 30 человек.