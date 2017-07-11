Новый экипаж МКС пообещал вести блог в соцсетях

Новый экипаж Международной космической станции пообещал активно использовать социальные сети.

Астронавты планируют почти ежедневно рассказывать о работе в космосе и сообщать важные новости. Как сообщил российский космонавт Сергей Рязанский, в настоящий момент блоги набирают популярность, это становится практически насущной необходимостью.

Член очередного экипажа МКС отметил, что часть его с коллегами работы заключается в популяризации науки и космонавтики, а также общении с молодыми специалистами, передает ТАСС. Он заметил, что для него самой простой соцсетью является Instagram.