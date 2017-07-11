В РФ могут ввести сбор за выезд на заграничные курорты

В России могут ввести выездной сбор для граждан, которые отправляются отдыхать на заграничные курорты.

С данной инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, который уже направил соответствующее обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову. Отмечается, что размер выездного сбора может достигать ста рублей в сутки, передает РИА "Новости". Подобные меры предлагается ввести с целью поддержки отечественного рынка летнего отдыха.

Доходы от сбора, вероятно, будут направлены на развитие инфраструктурной базы Крыма, Кавказа, Кубани и прочих перспективных направлений.