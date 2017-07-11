В России изменен порядок льготного автокредитования

Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Россияне, планирующие приобрести автомобиль в кредит в текущем году, смогут получить скидку в размере 10% от его стоимости.



Речь идет об участниках двух программам: "Семейный автомобиль" - для семей с двумя и более детьми, "Первый автомобиль", для тех, кто приобретает машину впервые.



Правительство выделило Минпромторгу на эти цели 3,75 млрд руб. Планируется реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.



Также дополнительная единовременная скидка в размере 12,5% будет предоставляться гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа "Российский тягач"), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа "Российский фермер"), а также малым и средним предпринимателям (программа "Свое дело").