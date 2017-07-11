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Участки Ленинградского проспекта и Театральной аллеи в Москве перекрыты

11 июля 2017, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Участки Ленинградского проспекта и Театральной аллеи в Москве перекрыты
фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, что в Москве до конца текущего года перекрыли участки Ленинградского проспекта, а также Театральной и Московской аллей.

Это связано с началом строительства участка Третьего пересадочного контура (ТПК). На официальном портале мэра и правительства Москвы уточняется, что до 31 декабря будет перекрыто по одной полосе на Ленинградском проспекте от дома номер 33а до дома номер 35.

Кроме того, будет ограничено движение на Театральной аллее от Петровско-Разумовской аллеи до Московской, а также Московская аллея от дома номер 36, корпуса 5 до дома номер 36, корпуса 51.

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Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

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МЧС: 4 человека остаются заблокированными в ТЦ на Дмитровском

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