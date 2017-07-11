Названы сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

Сегодня стало известно, когда будут запущены первые энергоблоки ТЭС в Крыму.

Согласно информации, предоставленной министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, это случится в первом квартале 2018 года, передает "Рамблер".

Напомним, возведение двух ТЭС в Симферополе и Севастополе было запланировано Федеральной программой под названием "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Уточняется, что строительством станций занимается компания "Технопромэкспорт".