ЮВО: Агеев не мог стать контрактником за четыре дня

Представители Южного военного округа заявили, что на подписание контракта с Вооруженными силами РФ требуется более месяца, соответственно, задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев не мог за четыре дня стать контрактником.

Украина ранее заявила о задержании российского контрактники Виктора Агеева.

Пресс-служба ЮВО выпустила сообщение: "Что касается якобы подписания контракта В.Агеевым на военную службу за 4 дня, специально для малограмотных украинских пропагандистов поясняем. В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гр. В.Агеев".

Как передает ТАСС со ссылкой на военных, "поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более одного месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах".

"Аргументы недели" писали, что попавший 24 июня в плен в Донбассе под Луганском к украинским военным российский военнослужащий передан в СБУ. Минобороны РФ опровергло информацию о том, что Виктор Агеев, который, по данным СМИ, захвачен в плен под Луганском, был действующим военнослужащим российской армии. Посольство России в Киеве оказывает помощь задержанному россиянину Агеев, от которого отказалось Минобороны России, подтвердил, что в марте этого года подписал контракт на службу в ВС РФ.