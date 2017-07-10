В Приморье по пляжу амурского тигра водили

В Приморье на одном из пляжей в пригороде Находки отдыхающие увидели настоящего амурского тигра.

Хищника выгуливал на поводке мужчина и предлагал всем желающим сфотографироваться со зверем.

Видео прогулки тигра по пляжу попало в сеть и получило широкий общественный резонанс.

Оказалось, что в Находку приехал цирк-шапито. Прогулка полосатого артиста цирка по берегу моря была рекламой, так дрессировщик пытался информировать местных жителей о гастролях цирка. Администратор цирка уверяет, что у тигрицы характер спокойный. И дрессировщик контролировал ситуацию, никого близко не подпускал. В Находке, к счастью, никто не пострадал.

Но зверь есть зверь. Руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF Павел Фоменко заявил, что прогуливание крупного тигра — преступная халатность, которая может вызвать гибель людей.