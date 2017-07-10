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Крымские ведомства думают, как спасти гибнущих дельфинов

10 июля 2017, 20:17 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Крымские ведомства думают, как спасти гибнущих дельфинов
globallookpress.com

В Крыму разработают порядок межведомственного взаимодействия по сохранению дельфинов, обитающих в акватории Черного и Азовского морей.

Такое решение было принято по итогам совещания по вопросу обеспечения координации действий по мониторингу и спасению дельфинов в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Координацию порядка будет осуществлять Межрегиональное управление Росприроднадзора по Крыму и Севастополю. Он определит действия относительно сохранения и восстановления популяции дельфинов в акватории Черного и Азовского моря.

Росприроднадзор имеет все полномочия для принятия мер комплексного решения вопроса сохранения объектов животного мира, в данном случае – дельфинов азовка, белобочка и афалина, занесенных в Красные книги России и Крыма.

Заместитель главы Минэкологии РК Алла АРХАНГЕЛЬСКАЯ отметила, что гибель дельфинов – это проблема межрегионального масштаба, пишет "АН-Крым".

«К полномочиям Минприроды Крыма не относится охрана водных биологических ресурсов, однако ведомство не может оставаться в стороне от проблемы гибели млекопитающих», – сказала она.

В заседании также участвовали представители Симферопольской межрегиональной природоохранной Прокуратуры РК, Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Главного управления МЧС России в РК, Государственного комитета по ветеринарии РК, Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального управления Федерального агентства по рыболовству, пограничного управления ФСБ России по РК, представителей Минприроды Крыма и ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН».

Как сообщали ранее «Аргументы недели – Керчь», на пляжах Керчи местные жители регулярно находят тела дельфинов. Они считают, что виноваты в этом браконьерские сети, в которые попадают млекопитающие и гибнут.

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