Пранкеры разыграли руководство Нижнетагильского завода

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до бывших и нынешних владельцев Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий и узнали, что все они пытаются переложить вину за невыплату зарплат сотрудникам предприятия друг на друга.

Руководство завода в Нижнем Тагиле возмутило своих поведением - "борзотой" и "хамством" президента РФ.

Пранкеры представились сотрудниками областной администрации. Вовану и Лексусу удалось дозвониться и поговорить с конкурсным управляющим обанкротившегося завода Олегом Скороходом, директором этого предприятия в период 1997-2002 годов Левоном Манукяном и акционером и собственником Денисом Кокориным, отец которого был владельцем завода до Манукяна. Отметим, Манукян ненадолго возвращался в 2016 году на завод на должность директора.

Судя по переговорам с пранкерами, Кокорин винит Манукяна, что это он развалил завод и хамил работникам. Манукян говорит, что когда вернулся на завод в январе 2016 года, то предприятие уже было в убыточном состоянии, а Кокорин продавал продукцию через дочерние организации. Скороход винит Кокорина, - передает РИА Новости.

Сегодня заводчанам начали выплачивать долги по зарплате.