Украинцы добираются на отдых в Крым разными способами. Крым остается любимым местом отдыха для туристов из разных областей Украины. Но гражданам Украины теперь часами приходится ждать на границе, пока их пропустят свои же пограничники.

Некоторые туристы едут поездом, потом еще 30 километров до границы — на такси, микроавтобусах, а саму границу переходят пешком.

Поезда из Киева, Львова, Харькова и Днепропетровска прибывают до ближайшей к Крыму станции Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области. Отсюда 30 километров до украинской границы Микроавтобусы, легковые автомобили пересекают границу по выделенным для этого полосам, где их досматривают таможенная и пограничная службы, - сообщает ТАСС.

Автомобилям, желающим пересечь границу, на украинской территории приходится стоят часами. Люди жалуются на то, что им даже не объясняют причин этих очередей. Как рассказал один из туристов, с украинской стороны колонна растянулась на несколько сотен метров, в очереди более 70 автомобилей.

Люди из очереди предполагают, что украинские пограничники хотят отбить у них желание ездить в Крым.