В Крыму уволились главный архитектор и министр транспорта

Министр транспорта Крыма Анатолий ВОЛКОВ и главный архитектор республики Анна ЦАРЕВА написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Как сообщается на официальном портале правительства Крыма, Анатолий ВОЛКОВ будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года. Напомним, что ВОЛКОВ работал министром транспорта с августа 2016 года.

При этом ЦАРЕВА, приехавшая из Москвы, была назначена главным архитектором 10 марта. Одной из поставленных задач было формирование нормативной базы, необходимой для сноса самостроев. Ее предшественник Александр КУЗНЕЦОВ покинул пост после объявленной АКСЕНОВЫМ кадровой чистки среди архитекторов городов республики.

Стоит напомнить, что еще в марте пользователи соцсетей раскритиковали ЦАРЕВУ за фотографию с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем ВЕНЕДИКТОВЫМ и агитацию за оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО, пишет "АН-Крым".

В комментариях предположили, что подобным назначением «Крым специально дестабилизируют», и посоветовали проверить отдел кадров, который проводил конкурс на должность архитектора региона.

Слухи о скорой отставке ЦАРЕВОЙ начали ходить еще на прошлой неделе.