Песков высказался о сообщениях о массовых расстрелах в Чечне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался про статью о якобы массовом расстреле людей в минувшем январе в Чеченской республике. По словам Пескова, администрация президента РФ в курсе этих сообщений.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сведения о расстреле 27 человек были опровергнуты республиканскими правоохранительными органами. Песков подчеркнул, что информация в публикации носит анонимный характер.

"Мы видели сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики. Информация носит достаточно анонимный характер. Непонятны источники информации", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

О расстрелах людей написала ранее "Новая газета". Министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опроверг информацию о расстрелах. Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет.