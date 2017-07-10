Новая мечеть открылась в Москве. Мечеть в Новой Москве возвели недалеко от станции метро "Бунинская аллея". Мечеть построена на частной территории.

Местная религиозная организация "Милость" в составе Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина объявила об открытии в Москве седьмой мечети, - передает "Интерфакс". В настоящее время в ней завершают отделочные работы. Пока мечеть не имеет минарета Новая мечеть в столице сможет вмещать до тысячи человек.

До настоящего времени верующие могли собраться в Москве в Соборной мечети, Исторической, Мемориальной в двух мечетях в Отрадном или в мечети при резиденции посла Ирана.