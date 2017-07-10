Владимир Путин спас завод в Нижнем Тагиле

После замечания президента РФ ситуация с систематическими невыплатами зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий была разрешена. Рабочие начали получать деньги, собственником занялся СКР. На месте работают два свердловских министра.

После того, как руководство предприятия "пошутило", что зарплаты выплатят после личного распоряжения президента, заводчане обратились по "прямой линии" в приемную Владмира Путина. 9 июля, в ходе личной встречи, Путин отдал распоряжение врио главы региона Владимиру Куйвашеву. В Нижний Тагил были командированы министр промышленности региона Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в город прибыли представители прокуратуры.



Ситуация, на которую жаловались рабочие, разрешена уже на следующий день. На месте была проведена работа с собственниками и обеспечена выплата зарплат. По предварительным данным, в числе тех, кому задерживали зарплату, – 195 человек. Через судебных приставов ранее были подтверждены требования на выплаты 86 гражданам на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Первыми деньги начали получать рабочие, у которых есть расчетные банковские карты. В настоящее время идет формирование списков рабочих, у которых нет счетов в банках. После завершения этой процедуры им также в кратчайшие сроки будут выплачены долги по заработной плате.

- Для нас вопросы выплаты заработной платы, защиты прав людей труда всегда были и остаются приоритетом. Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. А финал этой истории, уверен, станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников, – прокомментировал Евгений Куйвашев.

Тем временем, силовики возбудили три уголовных дела, расследованием которых занимается Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.



По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. В рамках расследования уже признано потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, на заводе прошли обыски, исследуются документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



В качестве подозреваемых по данному делу допрошены директор предприятия и один из его учредителей.



Как сообщают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела о невыплате зарплаты выявлены два дополнительных преступления в действиях руководства и учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. В связи с чем возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов». По данным следствия, сумма сокрытых средств составила порядка 4 миллионов рублей. Кроме того, органами областного СКР возбуждено третье уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 миллионов рублей.



По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест.