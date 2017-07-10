Рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, директор которого возмутил своим "хамством" и "борзотой" Владимира Путина, начали выплачивать зарплату. На зарплаты выделено 9,5 миллионов рублей.

Первые рабочие завода теплоизоляционных изделий уже получили выплаты, сообщил глава администрации Екатеринбурга. По словам главы уральской столицы, владельцы предприятия пообещали выдать задолженность всем сотрудникам.

Рабочие нижнетагильского завода на "прямой линии" пожаловались главе государства на директора, который якобы, заявил им, что зарплаты не будет, пока президент не обратится к нему лично.

Путин приехал вчера в Екатеринбург и сообщил на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым о том, что из-за невыплат зарплат заводчанам обратится в Генпрокуратуру. Владимир Путин назвал действия директора завода "борзотой" и "хамским отношением к людям". Куйвашев поручил "найти руководителя завода". По его словам, еще предстоит выяснить, правда ли директор "употреблял резкие высказывания по поводу зарплаты".

"Аргументы недели" писали, что Путин обратил внимание на высказывание Куйвашева о своевременных выплатах зарплат в бюджетной сфере. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следкома России проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.