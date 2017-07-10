Редчайший орел-карлик обнаружен в Подмосковье

На территории Московской области был замечен редчайший вид хищного пернатого — орел-карлик.

Согласно последней информации, зафиксировать необычную птицу удалось в луховицких лесах впервые за год. В пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования уточнили, что Подмосковье является северной границей ареала орла-карлика, который на зиму отправляется в Африку и Азию.

Как уточняет РИА "Новости", пернатое очень быстро двигается, может совершать поразительные маневры и обычно охотится на мелких птиц, змей, ящериц и грызунов.