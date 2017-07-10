Почта России выбрала лучшего оператора связи Урала

Накануне в преддверии профессионального праздника – Дня российской почты- в Кургане прошел макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор почтовой связи 2017». В конкурсе приняли участие шесть победителей региональных этапов конкурса из Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России. Оператор почтовой связи из Нижнетагильского почтамта заняла второе место в конкурсе профмастерства.

Тройку лидеров уральского этапа макрорегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017» составили: 1 место - Ирина Омельченко (Тюменский филиал); 2 место - Анастасия Охотникова (Свердловский филиал), 3 место - Татьяна Желткова (филиал ХМАО).

В ходе конкурса уральские операторы продемонстрировали знание почтовой теории, практические навыки работы, клиентоориентированность, а также представили собственные проекты по адаптации нового сотрудника.

Открывая мероприятие, директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию Вилен Ли отметил: «У нас на почте работают люди разных профессий и специальностей. Но, на мой взгляд, самые главные в нашей сети - это операторы и почтальоны».

«У наших операторов почтовой связи непростая работа с людьми, с почтовыми отправлениями. Я искренне рад, что в преддверии Дня российской почты мы проводим этот праздник. А для нас это, действительно, праздник, потому что у нас на почте работают грамотные, высококвалифицированные операторы, которые показывают отличные показатели работы» - отметил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Отметим, что в макрорегионе Урал трудится порядка 3 800 операторов связи, которые ежедневно обслуживают клиентов Почты России, профессионально оказывая множество различных услуг.

Финал Всероссийского конкурса «Лучший оператор связи 2017 года» состоится в августе в Москве. Участниками финала станут 11 победителей макрорегиональных конкурсов из разных уголков России.