Конкурс на факультет журналистики МГУ стал самым большим за четверть века

В 2017 году конкурс на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова стал самым большим за четверть века.

Данную информацию в понедельник, 10 июля, предоставили в пресс-службе факультета, отметив, что в настоящий момент студентами журфака МГУ хотят стать 1235 человек. Уточняется, что все эти абитуриенты претендуют на 196 доступных бюджетных мест. Как передает ТАСС, конкурс составит 6,3 человека на место - этот показатель бьет рекорд 1992 года.

Интересно, что с 2016 года число поданных на факультет заявлений увеличилось на 10 процентов.