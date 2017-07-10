Валентина Матвиенко предлагает упразднить общежития

В понедельник, 10 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила упразднить в России общежития.

Политик отметила, что данный формат жилья очень давно изжил и дискредитировал себя, поэтому его надо заменить. Валентина Матвиенко подчеркнула, что в общежитии люди становятся рабами ситуации - не имеют возможности взять ипотеку и купить отдельную квартиру, передает ТАСС.

Спикер Совфеда уточнила, что весьма критично относится к идее разрешения строительства частных общежитий, которую выдвинули ранее молодые парламентарии.