Валентина Матвиенко предлагает упразднить общежития
10 июля 2017, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила упразднить в России общежития.
Политик отметила, что данный формат жилья очень давно изжил и дискредитировал себя, поэтому его надо заменить. Валентина Матвиенко подчеркнула, что в общежитии люди становятся рабами ситуации - не имеют возможности взять ипотеку и купить отдельную квартиру, передает ТАСС.
Спикер Совфеда уточнила, что весьма критично относится к идее разрешения строительства частных общежитий, которую выдвинули ранее молодые парламентарии.