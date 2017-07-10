Президенту России представили стенд РМК на выставке ИННОПРОМ

Выставку ИННОПРОМ 2017, которая открылась сегодня в Екатеринбурге, посетил президент России Владимир Путин. Он торжественно открыл международное мероприятие и посетил ключевые стенды предприятий России. Стенд Русской медной компании вошел в перечень мест для обязательного посещения президента.

Глава государства совместно с временно исполняющим обязанности главы Свердловской области Евгением Куйвашевым познакомились с горнодобывающим предприятием при помощи инновационной технологии виртуальной реальности. О работе компании им подробно рассказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.