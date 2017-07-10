Названа официальная причина смерти Антона Носика
10 июля 2017, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Названа официальная причина смерти Антона Носика, скончавшегося в ночь на 9 июля. Вскрытие показало, что известный журналист и блогер скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Кроме того, судмедэксперты обнаружили у него целый ряд сопутствующих заболеваний, которые усугубили состояние, пишет «Лайф». По большей части, болезнь сердца была обусловлена образом жизни Носика, в частности, злоупотреблением алкоголем.
При этом РБК ссылается на ответ СК, представитель которого заявила, что пока говорить о результатах вскрытия преждевременно, поскольку судебно-медицинская экспертиза делается не меньше трех недель.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59634be69a7947f0243ab09e?from=newsfeed
Журналист скончался скоропостижно. Последнюю запись он опубликовал в своем Telegram незадолго до смерти - в 00:36 9 июля. Около 02:00 его не стало. Это произошло через пять дней после того, как он отметил свой 51-й день рождения. Носик будет похоронен 11 июля на Востряковском кладбище.