Названа официальная причина смерти Антона Носика, скончавшегося в ночь на 9 июля. Вскрытие показало, что известный журналист и блогер скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Кроме того, судмедэксперты обнаружили у него целый ряд сопутствующих заболеваний, которые усугубили состояние, пишет «Лайф». По большей части, болезнь сердца была обусловлена образом жизни Носика, в частности, злоупотреблением алкоголем.

При этом РБК ссылается на ответ СК, представитель которого заявила, что пока говорить о результатах вскрытия преждевременно, поскольку судебно-медицинская экспертиза делается не меньше трех недель.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области Елена Фокина заявила РБК, что говорить о результатах вскрытия Антона Носика пока рано. «Человек умер вчера, а судебно-медицинская экспертиза делается 21 день», — пояснила она.



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http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59634be69a7947f0243ab09e?from=newsfeed

Журналист скончался скоропостижно. Последнюю запись он опубликовал в своем Telegram незадолго до смерти - в 00:36 9 июля. Около 02:00 его не стало. Это произошло через пять дней после того, как он отметил свой 51-й день рождения. Носик будет похоронен 11 июля на Востряковском кладбище.