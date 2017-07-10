Авторы проекта «Пешком по Вятке» объявили о его закрытии

Авторы «Пешком по Вятке» объявили о завершении проекта.

По словам историка Антона Касанова, летний сезон прогулок-экскурсий 2017 года станет последним для «Пешком по Вятке» в том виде, в котором он известен кировчанам.

За время существования проекта, а он стартовал 10 июля 2013 года, было проведено 222 экскурсии по 18 маршрутам. В прогулках участвовали 17 тысяч человек.

Добавим, что этот сезон продлится до сентября. Осенью в свободной продаже появится дополненный и переизданный авторский путеводитель «Пешком по Вятке».