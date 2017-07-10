Антона Носика похоронят 11 июля на Востряковском кладбище

Прощание с блогером Антоном Носиком пройдет 11 июля, после чего он будет похоронен на Востряковском кладбище, говорится в сообщении Telegram-канала сайта Varlamov.ru, который ведет блогер Илья Варламов.

"Прощание с Антоном Носиком состоится завтра, 11 июля, в лектории "Прямая речь", Ермолаевский, 25. Похороны на Востряковском в 14:00", - говорится в сообщении.

Известный журналист и популярный блогер Антон Носик (10-е место в Яндексе) скончался в ночь на воскресенье от остановки сердца. Это произошло на подмосковной даче у друга, через пять дней после того, как отметил свой 51-й день рождения.