На Сахалине приняли решение улучшить качество жизни

10.07.2017 20:01:29

Одним из главных итогов проходившей встречи стало принятие пятилетней программы, которая будет определять деятельность партии в области на этот срок. Программа сформирована не только экспертами, в первую очередь она отталкивается от пожеланий, рекомендаций и обращений в партию самих жителей области. Это говорит о том, что главным приоритетом при разработке этого документа стало создание благоприятных условий для жизни сахалинцев и курильчан. Также в программе отражены и другие аспекты развития области, в частности, это создание комфортной среды для бизнеса и инвестиций, увеличение количества субсидий, развитие туризма, промышленности и сельского хозяйства, создание новых рабочих мест и производство качественных, доступных товаров.

- Мы провели сотни встреч с молодыми семьями, врачами и учителями, ветеранами спорта, работниками многих других сфер, - поведал депутат областной думы Андрей ХАПОЧКИН. – Порою были очень оживленные дискуссии. Результатом такой совместной работы стало принятие документов, которые делают жизнь лучше. Важно, что в основу партийной программы легли не какие-то выдуманные абстракции, а реальные предложения и инициативы наших земляков.

Одним из инициаторов некоторых очень важных социальных проектов, направленных на увеличение рождаемости, привлечения врачей в сельскую местность и поддержку педагогов, стала 23-летняя учительница истории и обществознания Татьяна Пак. «Единая Россия» по достоинству оценила заслуги педагога и предложила выдвинуть свою кандидатуру на выборах. В результате молодая активистка стала одним из лидеров партийного списка.

- Порадовало, что «дистанция» между озвучиванием моих предложений и включением их в программу оказалась очень короткой. Все инициативы, необходимость которых я обосновала, вошли в документ, - сообщила Татьяна Пак.

Одним из наиболее значимых проектов программы стало развитие сельского хозяйства в регионе. Благодаря поддержке правительства области возглавляемого Олегом Кожемяко многие хозяйства удалось вывести из упадка. Сейчас в области строиться несколько мега ферм с полностью автоматизированным производством, практически не имеющим аналогов на Дальнем востоке. Хотя пару-тройку лет назад можно было поставить крест на таких крупных совхозах как «Южно-Сахалинский», «Комсомолец», «Корсаковский».

- Продуктивность скота на предприятиях оставалась на крайне низком уровне, - вспоминает губернатор о состоянии совхозов. – Оставшиеся там немногочисленные специалисты работали в буквальном смысле на голом энтузиазме, многие просто сердцем были привязаны к этим животным. При такой динамике, можно было с уверенностью сказать, что через пять лет эти устаревшие фермы перестали бы существовать. Поэтому и были приняты срочные меры по развитию аграрной отрасли в целом.

Также в приоритете, планы по повышению качества медицины и строительство новых медицинских учреждений. В области за пять лет планируется построить 10 крупных объектов здравоохранения.

- При этом главная задача - повышение качества медицинской помощи, - отметил Олег Кожемяко. – Сахалинцы и курильчане пока им не очень довольны. Где-то это связано с неудовлетворительными условиями обслуживания пациентов, где-то с отношением медперсонала.

На конференции обсуждались и другие важные вопросы, связанные с благоустройством города, социальной политикой, экономическим развитием региона. Следующим этапом для членов партии «Единая Россия» станет согласование программы с жителями Сахалинской области. И только после обсуждения с людьми и внесением дополнений с учетом их пожеланий будут сформированы планы конкретных мер на следующие пять лет.

- Необходимо зайти в каждый двор, на каждое предприятие, - поручил присутствующим губернатор. – Чтобы обсудить программу с жителями, выслушать их мнения, учесть предложения и замечания. Только тогда она станет объективной и народной. Каждый должен видеть в этом документе развитие своего двора, улицы, населенного пункта и в целом Сахалинской области.

Помимо этого партия определилась со списками кандидатов-одномандатников.