Количество безработных граждан РФ снизилось

Сегодня стало известно, что за неделю в России количество безработных граждан снизилось на 1,3 процента.

В настоящий момент число людей, которые официально нигде не работают, составляет 810 070 человек. Как отмечает в понедельник, 10 июля, информационный портал Life, ссылаясь на данные Минтруда, год назад этот показатель достигал 964 650 человек.

Кроме того, в ведомстве уточнили, в каких именно регионах снизилось количество безработных граждан. В этом списке значатся ЯНАО, Омская, Волгоградская, Рязанская и Новосибирская области, а также КБР, Крым и Якутия.