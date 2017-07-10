Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Сегодня глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". В ходе осмотра выставки Владимир Путин рассказал о своей любимой служебной машине и имеющемся у него мотоцикле.



Ознакомившись с обновленным Nissan Murano, Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы, во время работы в мэрии Санкт-Петербурга он нескольких лет ездил на Nissan. "Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась", — признался президент руководству компании Nissan.



Глава государства также посетил стенд, где были представлены мотоциклы Mitsubishi. Президенту рассказали, что при создании нового мотоцикла использовался многолетний опыт конструирования самолетов, благодаря чему он может разгоняться до очень большой скорости.

"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл", - поделился Путин, отметив при этом, что старается на нем не ездить.

Портал Republic тут же заметил, что в декларации российского президента за 2016 год нет сведений ни о каком мотоцикле. Согласно обнародованному в апреле документу, Путин является собственником земельного участка площадью 15 соток, квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража. Из транспортных средств в его собственности значатся ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Ещё одна квартира с гаражом находятся у президента в пользовании.



