Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

В понедельник, 10 июля, стало известно, что было рекомендовано утвердить основной и дублирующий составы экипажей для полета на Международную космическую станцию, который запланирован на 28 июля.

В Центре подготовки космонавтов отметили, что решение о рекомендации составов экипажей к осуществлению предполетной подготовки на Байконуре уже принято. Как отмечает ТАСС, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник, а также астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи были включены в основной состав для полета на корабле "Союз МС-05".

Их дублерами стали гражданин РФ Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.