ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться отмены внутреннего роуминга. На сегодняшний день в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.

Внутрисетевой роуминг применяется в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Глава ФАС Игорь Артемьев отмечает, что у жителей одной страны не должно быть никакого внутреннего роуминга, это же касается и Крыма, отмечает ТАСС.

ФАС настаивает, чтобы понятие внутрироссийского роуминга вообще было изъято из законодательства. Ранее представители фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене роуминга внутри страны. От него уже отказались в США и в Европе.



