Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

Правительство России разработало поправки в законопроект об альтернативных мерах пресечения, которые предполагают введение запрета на право управления автомобилем уже во время расследования уголовных дел о нарушениях правил дорожного движения.

Как пишут "Известия", прав предлагают лишать подозреваемых и обвиняемых по делам о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (например, по статьям 264 и 264.1 Уголовного кодекса РФ). При этом с ходатайством о наложении такого ограничения будет выходить следствие.

Между тем, эксперты считают эту инициативу слишком жесткой: ведь человека планируется лишать прав еще до того, как его признали виновным или невиновным.