На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

Молодую пару лебедей планируют поселить в озере лотосов в селе Ивановка Амурской области. Как сообщает ГТРК "Амур", птиц заказали в Крыму. В середине водоёма для них планируют свить гнездо.

В настоящее время в озере уже начали распускаться лотосы. В основном это краснокнижные лотосы Комарова, которые привезли сюда из разных уголков страны. Их высадили супруги - биологи Александр Фёдорович и Татьяна Ивановна Титаренко около десяти лет назад. В прошлом году вдоль побережья разместили ещё одну колонию цветка – гибридную.

"Лотосы и лебеди должны соединиться. Лотосы - это цветок красоты, чистоты, любви, мудрости. И лебеди - то же самое", - отметила Татьяна Титаренко.