Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

На территории Рублевской станции водоподготовки построили новое здание, где будут применяться новейшие технологии очистки воды. Уже с августа москвичи, проживающие на западе, северо-западе и центре столицы, будут получать еще более чистую питьевую воду.

На протяжение целого века вода, поступающая в дома горожан проходила традиционную очистку, которая включала в себя процесс отстаивания и фильтрацию через песчаную загрузку. Теперь для очистки питьевой воды в мегаполисе будут применять озон и угольные фильтры.