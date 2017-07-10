Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Керченском мосту начались работы по укладке асфальта.

В настоящий момент рабочие укладывают асфальтобетон на готовых пролетах моста. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань", верхний слой покрытия будет уложен уже после того, как специалисты полностью закончат конструктивы автодорожной части сооружения.

Как уточняет издание "Известия", к настоящему моменту дорожники уложили асфальтобетон на четырех пролетах Керченского моста на острове Тузла.