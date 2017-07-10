Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

В России могут ввести запрет для продавцов и организаций, оказывающих услуги. требовать у потребителей персональные данные без необходимости. Как пишут "Известия", с такой законодательной инициативой выступил Роспотребнадзор.

В настоящее время у граждан могут потребовать паспортные данные при оформлении, к примеру, билета на концерт. При этом обязательным этой является лишь тогда, когда нужно оформить покупку билета на самолет или на поезд.

Предполагается, что будет введен не только запрет на сбор персональных данных без законной необходимости, но и административная ответственность за это. Размеры штрафов в настоящее время обсуждаются.

Планируется, что окончательная версия законопроекта будет готова 1 декабря 2017 года.