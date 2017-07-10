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В Госдуме предлагают узаконить публичное отречение от гражданства Украины

10 июля 2017, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предлагают узаконить публичное отречение от гражданства Украины
globallookpress.com

Гражданам Украины и других стран, власти которых затрудняют выдачу справок об отказе от гражданства, необходимо предоставить право публично заявить о выходе из гражданства.

С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Украина такие справки вообще перестала выдавать. Из-за это сотни тысяч украинцев, прибывших в Россию, могут рассчитывать только на временное убежище. В связи с этим СПЧ предлагал упростить предоставление российского гражданства беженцам с Украины, не требуя от них доказательств о выходе из прежнего гражданства.

В начале июня президент Владимир Путин предложил ввести обязательную присягу при вступлении в гражданство России.

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