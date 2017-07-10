ЦБ РФ получит возможность блокировать сайты финансовых пирамид

Законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по блокированию сайтов. ведущих незаконные финансовые операции в Интернете, обсуждается в настоящее время регулятором и Минкомсвязью.

Как пишут "Известия", планируется внести изменения в статью 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Банк России может получить право выносить решения о незаконности деятельности финансовой организации в сети. А адреса сайтов впоследствии будут направляться в Роскомнадзор для включения в список блокировки.

В частности, речь идет об организациях, которые активно предлагают финансовые услуги в Интернете, при этом не имея лицензий Банка России. Это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров, рассказали в центробанке. Через Интернет "строят" и финансовые пирамиды.