Соратник Мальцева заявил о побеге из-под домашнего ареста в Литву

Задержанный по подозрению в экстремизме организатор «Русского марша» Юрий Горский сообщил на своей странице в Facebook, что сбежал из-под домашнего ареста и уже находится в Литве.



«Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские», — написал глава коалиции «Новая оппозиция».



По его словам, границу Евросоюза он перешел в ночь на 9 июля. В Литве у него есть собственный дом.



Горский - соратник оппозиционного политика Вячеслава Мальцева. Узнав, что правоохранительные органы планируют его задержание, Мальцев бежал из России. Горский был задержан 5 июля по подозрению в экстремизме. Задержание произошло возле здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. Организатора «Русского марша» поместили под домашний арест до 3 сентября.



