Владимир Путин в Екатеринбурге назвал ключевую задачу ОПК

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Екатеринбурге назвал одной из ключевых задач – наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург российский лидер принял участие в церемонии открытия Международной выставки промышленности и инноваций "Иннопром-2017".

Главная тема выставки – "Умное производство". Как отметил Путин, в настоящее время "это определяющее направление роста мировой экономики".

На выставке в уральской столице представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. "Это очень важно, увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - отметил президент РФ.