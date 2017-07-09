Владимир Путин в Екатеринбурге назвал ключевую задачу ОПК
9 июля 2017, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Екатеринбурге назвал одной из ключевых задач – наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В ходе рабочей поездки в Екатеринбург российский лидер принял участие в церемонии открытия Международной выставки промышленности и инноваций "Иннопром-2017".
Главная тема выставки – "Умное производство". Как отметил Путин, в настоящее время "это определяющее направление роста мировой экономики".
На выставке в уральской столице представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. "Это очень важно, увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - отметил президент РФ.