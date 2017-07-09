Аксенов не дал депутатам отдохнуть

В республиканских ведомствах и муниципалитетах произошел ряд кадровых перестановок: всего за два дня сменились главы нескольких крымских министерств, двух горадминистраций, а также вице-премьер республиканского правительства. Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ объяснил эти перемены построением эффективной системы управления в республике, а спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил о том, что в будущем каждому чиновнику подготовят замену – сформируют так называемую «кадровую скамейку».

Неожиданный анонс опубликовал на своей странице в Facebook Сергей АКСЕНОВ, и в течение двух дней кадровые перемены произошли «на бумаге».

В отставку по собственному желанию была отправлена министр топлива и энергетики Светлана БОРОДУЛИНА, которая возглавляла ведомство с ноября 2015 года. Ее место занял заместитель – Вадим БЕЛИК. Вместо Сергея КАРПОВА, который продержался на посту почти год, руководить министерством жилищно-коммунального хозяйства будет экс-заместитель главы администрации Судака Марина ГОРБАТЮК. Вслед за КАРПОВЫМ были уволены и два его первых заместителя – Андрей ТОБОЛОВ и Михаил СЕЛЕЗНЕВ. Как говорится в указах, это произошло «по соглашению сторон».

Отставка еще одного министра – главы министерства курортов и туризма республики Сергея СТРЕЛЬБИЦКОГО – и назначение на эту должность Вадима ВОЛЧЕНКО, руководившего подразделением МИА «Россия сегодня» в Симферополе, были согласованы на внеочередной сессии Государственного совета республики. Ради этого недавно ушедшим на каникулы депутатам пришлось менять свои планы и снова собираться в стенах крымского парламента. Кроме того, парламентарии согласовали отставку вице-премьера республиканского правительства Бориса ЗИМИНА и назначение на эту должность экс-главы администрации Судака Владимира СЕРОВА. Бывший заместитель АКСЕНОВА должен возглавить предприятие «Черноморнефтегаз».

В разгар курортного сезона крымский премьер принял решение заменить главу администрации Ялты. Он предложил Андрею РОСТЕНКО, который был сити-менеджером южнобережного города с 2014 года, уйти в отставку по собственному желанию. В комментарии СМИ глава администрации Ялты заявил, что напишет заявление уже в начале недели, 10 июня.

Политический эксперт Владимир ДЖАРАЛЛА в комментарии «Аргументам недели – Крым» выразил мнение, что массовые увольнения отражают потребность в ускорении процесса модернизации Крыма. Тем более, что в обществе назрели очень большие ожидания по этому поводу. Он считает, что произошло «избавление от московской команды, то есть тех, кто зашел сюда еще во времена БЕЛАВЕНЦЕВА, а на их место пришли люди из крымской команды АКСЕНОВА и КОНСТАНТИНОВА».

Крымский блогер и общественный деятель Александр ГОРНЫЙ связывает кадровые перемены с массовым недовольством жителей полуострова. Негодование местного населения Крыма сегодня достигло своего пика: критика власти слышна не только от либеральных, но и приближенных к власти СМИ. Не реагировать на это Сергей АКСЕНОВ не может, тем более что промедление в этом вопросе может негативно отразиться и на нем самом, заметил блогер

При этом не совсем понятно, почему отставка министра курортов Крыма выпала именно на разгар туристического сезона. Эксперты ожидали, что смена Сергея СТРЕЛЬБИЦКОГО может произойти осенью, но никак не летом. Тестом на общественное доверие для нового министра курортов республики станет новый логотип Крыма, который так активно критикуют не только представители туротрасли но и власти, уверен ГОРНЫЙ. При этом блогер недоумевает, какое отношение к туризму имеет руководитель регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе Вадим ВОЛЧЕНКО.

По мнению депутата Симферопольского горсовета от КПРФ Степана КИСКИНА, все кадровые перестановки можно объяснить тем, что чиновники не смогли оправдать доверие власти и подвели крымчан. При этом он уверен, что отставка министра курортов Крыма в разгар туристического сезона никак не повлияет на работу ведомства. Дело в том, что сегодня Крым пожинает плоды работы профильного министерства и исправлять что-либо в этой сфере уже поздно.

Сам инициатор кадровых перестановок, Сергей АКСЕНОВ объяснил, что смена руководителей министерств связана с построением эффективной системы управления в Крыму. По его словам, в работе каждого из них есть как достижения, так и недоработки.

«Но моя-то задача – построить эффективную систему, где каждый руководитель сможет проявить себя наилучшим образом… Я думаю, что в результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы», – цитирует «РИА Крым» главу Крыма.

Крымский премьер добавил, что к министрам нет претензий, связанных с уголовным преследованием.

Отдельно АКСЕНОВ прокомментировал отставку Сергея СТРЕЛЬБИЦКОГО. Он отметил, что экс-главе курортного ведомства «не хватало жесткости» к подчиненным, а без этого на сегодняшний день достичь результатов невозможно.

Спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ отметил, что в республике будет формироваться так называемая «кадровая скамейка» – резервные кандидаты на замену любому крымскому чиновнику. Комментируя произошедшие кадровые перестановки, он обратил внимание на то, что нынешняя ситуация в Крыму достаточно сложная и отличается от работы в любом другом российском регионе. Поэтому, считает КОНСТАНТИНОВ, чиновник «должен радоваться», отработав три года, так как это хороший показатель.

При этом председатель Госсовета РК уточнил, что на сегодняшний ситуация более-менее спокойна и большая часть команды находится в «нормальном состоянии». Если вдруг произойдут очередные перестановки, это не повлияет на общую деятельность министров и реализацию программ, пишет "АН-Крым".

Говоря о поиске кандидатур на должности глав администрации Ялты и Судака, КОНСТАНТИНОВ отметил, что на сегодня уже есть предложения. При этом выбирать сити-менеджеров будут исключительно среди местных, привозить из других регионов никого нельзя, уверен он. Кроме того, когда происходит смена власти в муниципальных образованиях, назначение кандидатуры должно быть «тщательно сверено с избирателями на месте».