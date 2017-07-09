Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 9 июля, выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью известного блогера, журналиста Антона Носика.

Антон Носит в возрасте 51 года скончался в ночь на 9 июля в Подмосковье на даче у друзей. Супруга известного журналиста подтвердила, что ее муж скоропостижно скончался и рассказала, что у него произошла внезапная остановка сердца.

Дмитрий Медведев назвал Антона Носика "настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком".

"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память", — написал Медведев на своей странице в Facebook.