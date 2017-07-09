Первая очная встреча двух мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась. Весь мир с напряжением следил, каким будет первый личный контакт президентов, который заложит основу дальнейших отношений двух держав.



Переговоры прошли в правильном ключе, хотя и не совсем гладко. Политики в течение 40 минут спорили о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Первым предложили сменить тему Дональд Трамп.



Специалисты в области психологии считают, что именно он проявил большую заинтересованность в контакте, хотя и опоздал на встречу почти с Путиным почти на 20 минут. Психологи и физиономисты очень внимательно изучили фотографии первого рукопожатия президентов. Как известно, Трамп отличается своим «фирменным» рукопожатием, с помощью которого старается с первых минут приветствия продемонстрировать оппоненту свое превосходство. Но Владимир Путин, известный опытный дипломат, отличающийся твердостью и целеустремленностью, которого не так-то просто сбить с толку.



Эксперт усмотрели в поведении главы Трампа чрезмерно открытое проявление чувств, хотя оба поначалу с настороженностью отнеслись друг к другу. Тщательно проанализировав фотографии, сделанные во время встречи, специалисты заключили, что глава Соединенных Штатов клюнул на удочку российского коллеги.

Путин сидел во время переговоров в кресле глубоко и свободно, что, по мнению кандидата психологических наук Александра Невеева, демонстрирует доминантную позицию. "Трамп же сидит на краю кресла, и его ладони направлены вниз – показатель неуверенности", – раскрыл специалист тайны психологии «Дням.ру».

Будучи эпатажным политиком, Трамп старался переключить внимание журналистов на себя, и Путин с легкой улыбкой охотно позволял ему это делать. "Ну давай, покажи себя", демонстрировал его вид. Его внимание выдавала только повернутая в сторону оппонента голова, корпус и ноги при этом оставались на месте.

Психолог также обратил внимание на фотографию, на которой запечатлен момент за несколько секунд до рукопожатия глав государств. На этом снимке видно, что Дональд Трамп первым подал руку, более того – он сделал это ладонью вверх, что говорит о его открытости, но в то же время выставляет его в "роли просителя, мол, подай мне руку!" – поясняет Невеев. От глаза эксперта не скрылось и то, что Путин в этот момент на протянутую руку американского президента с иронией и не сразу ответил рукопожатием, как бы маскируя понимания того, что именно он владеет данной ситуаций.

Когда же рукопожатие состоялось, рука российского президента "накрыла руку Трампа", что свидетельствует о психологической победе главы Кремля. А увесистые часы, которые Путин носит на правой руке, лишь утяжелили руку российского лидера, и, скорее всего, произвели дополнительное впечатление на собеседника.



