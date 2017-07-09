Ушёл из жизни Антон Носик

Известный российский журналист и блогер Антон Носик умер в ночь на 9 июля, сообщает "Варламов.ру" со ссылкой на несколько источников.

По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Антону Носику был 51 год. Часто его называли одним «отцов Рунета». Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга "Рамблер" и службы блогов компании SUP (участвовал в этом качестве в доработках сервиса LiveJournal), учредитель благотворительного фонда «Помоги.org».