Искусственный дождь помог спасти забайкальское село от лесного пожара

Село Тупик Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края удалось отстоять от лесного пожара, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

Парашютисты-десантники от проложенной минерализованной полосы длиной около 15 км провели встречный отжиг от села в сторону пожара. Остановить огонь удалось в 500 метрах от ближайших строений.

После этого специальный самолет Ан-26 в районе действия пожара обстрелял облака пиропатронами с йодистым серебром. В результате начался дождь, который помог окончательно справиться с огнем.