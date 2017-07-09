Искусственный дождь помог спасти забайкальское село от лесного пожара
9 июля 2017, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Село Тупик Тунгиро-Олекминского района Забайкальского края удалось отстоять от лесного пожара, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.
Парашютисты-десантники от проложенной минерализованной полосы длиной около 15 км провели встречный отжиг от села в сторону пожара. Остановить огонь удалось в 500 метрах от ближайших строений.
После этого специальный самолет Ан-26 в районе действия пожара обстрелял облака пиропатронами с йодистым серебром. В результате начался дождь, который помог окончательно справиться с огнем.