Более сотни новых парков появится в Москве ко Дню города

Ко Дню города в Москве, который состоится в сентябре, планируется обустроить 128 новых парков.

Уточняется, что не менее 70 новых парковых территорий разобьют на пустырях, а также в промышленных зонах столицы. Как сообщает сегодня BFM.RU, ссылаясь на слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, к празднику рабочие также завершат благоустройство 27 километров набережных Москвы-реки.

Напомним, что ранее московские власти заявили, что к концу текущего года, в столице закончится реконструкция 320 улиц и площадей, а также не менее 300 километров пешеходного пространства.