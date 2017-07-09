Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем рыбака

09.07.2017 13:08:24

Дорогие друзья!

Ветераны и работники рыбной отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днем рыбака! В Сахалинской области этот праздник является одним из самых популярных. И это не удивительно. Ведь в нашем островном регионе море и его дары составляют важную часть жизни людей. А профессия рыбака пользуется большим почетом и уважением.

В сахалинских водах ежегодно добываются сотни тонн ценного пищевого продукта, который востребован как на отечественном, так и зарубежных рынках. Островные переработчики рыбо- и морепродуктов занимают третье место в Российской Федерации по объемам производства пищевой рыбной продукции и второе - по производству консервов.

Важно, что в отрасли, несмотря на все объективные трудности, продолжается рост. Наши рыбаки переключаются на такие новые перспективные объекты промысла, как сардина-иваси и скумбрия, обновляют и модернизируют флот, а также береговые мощности. На островах создаются новые предприятия по искусственному воспроизводству лосося. В ближайших планах строительство 12 лососевых рыбоводных заводов на Сахалине и Курильских островах. Идет активная работа по развитию морской аквакультуры.

Уверен, совместными усилиями мы преодолеем все трудности в отрасли, успешно раскроем её пока еще нереализованный потенциал. Ведь сахалинцы и курильчане как никто другой знают - какие бы шторма на нас не обрушивались, при должном упорстве и старании мы всегда будем с уловом. Крепкого вам здоровья, благополучия и удачи в делах! С праздником, с Днем рыбака!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко









Дорогие сахалинцы и курильчане! Поздравляю вас с Днем рыбака!

Сахалинская область - рыбный край. Здесь главная профессия связана с морем, которое и определило традиции нашей области. Рыбак тот, кто добывает, выращивает рыбу, ловит, обрабатывает, реализует, перевозит и даже тот, кто ждет на берегу возвращения в родной порт своих дорогих и родных людей. Именно поэтому День рыбака – один из самых главных и любимых праздников в регионе!

Здесь не понаслышке знают цену рыбацкому труду. Профессия рыбака – это постоянная проверка на твердость духа, выдержку и готовность брать ответственность на себя. Она под силу только мужественным и самоотверженным людям, преданным своему делу всей душой.

Сахалинская область по праву гордится своими рыбаками. Они вносят огромный вклад в продовольственную безопасность страны, а неизменно высокое качество нашей рыбной продукции известны далеко за ее пределами. В этом большая заслуга всех специалистов, работающих в рыбопромышленной отрасли области. Тех, кто стоит за штурвалом, выбирает трал, перерабатывает рыбу в море и на берегу и реализует продукцию.

Особые слова благодарности в этот праздничный день – ветеранам, стоявшим у истоков становления рыбной отрасли Сахалина и Курил. Ваше умение трудиться с полной отдачей и добиваться самых высоких целей всегда будет истинным примером для всех нас!

Дорогие рыбаки! От всей души желаю вам полных тралов и полновесных уловов, удачи и спокойного моря, крепкого здоровья и теплых встреч с родными на берегу! С праздником!

Председатель областной Думы Владимир Ефремов