В Москве может появиться музейный квартал хрущевок «Черемушки». Проект был представлен на заседании

коллегии Минкульта России.

Представлявшая проект музейного квартала хрущевок доцент кафедры наук о культуре Школы культурологии факультета гуманитарных исследований НИУ ВШЭ Ирина Глущенко считает, что хрущевки и среда, окружающая их, должны стать объектом культурного наследия.

По ее словам, на данный момент в Москве нет ни одного места, где можно было бы пощупать 60-е годы. Авторы проекта предложили три варианта музея, - сообщает ИА Росбалт.

Первый вариант - предлагается задействовать только один подъезд дома, поднимаясь по этажам пятиэтажки по лестницам посетители смогут сравнить, как менялся быт обитателей квартир и отношение к подобному жилью — от первоначального восторга до появления термина «хрущебы».

Второй вариант музея предполагает задействование целого здания, где будет показано, как жили в хрущевках разные социальные слои россиян. Третий вариант — создание музейного квартала «Черемушки», который будет включать в себя несколько разных зданий.

По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, проект музея «интересный».

Несколько месяцев назад мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с Владимиром Путиным снос пятиэтажек. Путин одобрил эту идею, отметив, что москвичи должны жить в новых домах из современных материалов, хорошего качества.

В Москве голосование о включении в список многоквартирных домов на реновацию продлено на месяц, с 15 июня до 15 июля.

Один из самых обсуждаемых в последнее время законопроектов, закон о реновации в Москве, 1 июля подписан президентов РФ Владимиром Путиным.