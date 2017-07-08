МВД Дагестана предотвратило беспорядки среди молодежи 7 июля на границе Чечни и Дагестана. Секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что инцидент произошел на бытовой почве.

Абдулмуслимов подчеркнул, что правоохранительным органам удалось предотвратить нарушение общественного порядка и ситуация стабилизировалась. Вся инфраструктура работает, транспорт движется, пробок и заторов нет. По словам секретаря Совбеза Дагестана, проводится разъяснительная работа с молодыми людьми, у которых "горячие головы", - сообщает ТАСС.

"Главная задача в этой ситуации - не провоцировать конфликтные ситуации, не сеять вражду между народами, помнить, что мир и стабильность - главная ценность и заслуга тех, кто живет в Дагестане", - говорится в сообщении.

Конфликт на границе произошел после того, как силовики перекрыли въезд в Дагестан в районе села Ленинаул из-за информации о готовящемся сходе чеченской общины. У закрытого въезда образовалась пробка. На пост при въезде в Ленинаул приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, - сообщал "Кавказский узел". В тот момент, когда его кортеж попытался развернуться и отъехать от поста, толпа начала кидать в него камни. В ответ прозвучали выстрелы в воздух.